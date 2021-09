Vingt ans après les attentats – Le «cerveau» du 11 septembre doit enfin être auditionné Capturé en 2003, torturé par la CIA, Khalid Cheikh Mohammed n’a toujours pas été jugé et son procès à Guantánamo pourrait prendre une éternité. Andrés Allemand Smaller

Khalid Cheikh Mohammed, alias «KCM», serait le «cerveau» des attentats du 11 septembre. Ici photographié dans le camp de Guantánamo, en septembre 2009. AFP

Aura-t-elle enfin lieu, ce mardi à Guantánamo, l’audience préliminaire du «cerveau» des attentats du 11 septembre? Rien n’est moins sûr. Surnommé «KCM», le tristement célèbre djihadiste pakistanais Khalid Cheikh Mohammed et quatre de ses complices doivent en principe comparaître devant leurs juges durant les deux prochaines semaines, en vue du procès censé s’ouvrir l’an prochain si tout va bien. Ou alors en 2023. À moins que les États-Unis ne les maintiennent éternellement dans le camp de détention de la base militaire située sur l’île de Cuba. La procédure, aussi compliquée que contestée, n’a cessé d’être reportée de mois en mois, d’année en année. Une incertitude sidérante, vingt ans après les attentats de New York et de Washington.