Lettre du jour - Le certificat «Echo-vide» …

Chêne-Bourg, 25 juin

Entrons dans l’univers kafkaïen des e-démarches… Acquérir son certificat Covid, dès lors qu’on est pourtant vacciné avec deux doses depuis plus de quatre mois, n’est pas simple. On vous envoie dans le courant du mois de juin trois SMS successifs qui vous permettront de l’obtenir.

Mon épouse de 85 ans m’a chargé des démarches, car c’est trop compliqué pour elle, comme pour beaucoup d’autres personnes âgées. Elle obtient finalement son certificat Covid. Sauf qu’il contient une erreur administrative concernant sa date de naissance: 17 juin au lieu du 18 juin. Un simple petit détail à faire corriger? Voire…

En fait, il s’agit d’un grain de sable qui va bloquer toute la machine: impossible de concrétiser cette simple petite modification. Le centre d’assistance technique du Canton de Genève concernant les e-démarches (0840 235 235) me revoie à un autre numéro de téléphone, celui assurant le support technique des e-démarches genevoises concernant le fameux certificat Covid (0800 909 400).

Même après une demi-heure d’attente au bout du fil, une voix suave et enregistrée me fait savoir que «les lignes sont surchargées, merci d’appeler plus tard». Plusieurs jours de suite, sans succès. Chaque fois, après plusieurs dizaines de minutes d’attente.

Je suppose que des milliers de personnes rencontrent des difficultés face à la complexité des cyberdémarches à accomplir. D’où l’engorgement de la ligne. Je tente alors l’adresse e-mail compétente en la matière: certificat.covid@hcuge.ch. Chou blanc! Une réponse automatique me fait savoir que ma question ne sera pas traitée de cette façon-là, de même que n’importe quelle autre.

En tout dernier ressort, j’appelle l’infoline coronavirus dont le numéro figure au bas du certificat Covid (058 463 00 00). La «Marche turque» de Mozart m’aide à patienter une vingtaine de minutes au bout du fil. Pour finalement me laisser entendre que ce problème concerne Genève et non pas la Confédération. Et l’on me renvoie au 0800 909 400. Le serpent se mord la queue…

Conclusion: l’impasse est totale! Que faire?

Santo et Liane Cappon

