Enseignement public – Le certificat Covid s’impose aux portes de l’école Effet collatéral: le pass sera demandé aux élèves du secondaire II dans le cadre de certaines activités obligatoires délocalisées. Sophie Simon

La vérification des pass Covid fait désormais partie de la vie de tout les jours. KEYSTONE

À peine imposé dans les universités, voilà que le pass sanitaire s’installe indirectement dans le giron de l’école. La Direction générale de l’enseignement secondaire II vient d’écrire aux quelque 25’000 élèves de ce niveau – élèves âgés de 16 ans et plus – au sujet de l’utilisation du certificat Covid. Ce message rappelle que «depuis le 13 septembre, ce document est obligatoire pour se rendre dans différents lieux» et «nécessaire pour participer à différentes sorties ou activités pédagogiques, culturelles ou sportives».

L’injonction ne laisse pas de place au conditionnel: «Vous devrez effectuer les démarches nécessaires afin d’être en conformité avec les exigences sanitaires permettant d’y prendre part, lorsque cela vous sera demandé par l’organisateur.» Le texte invite les jeunes à anticiper, en se renseignant «à l’avance, auprès de votre lieu d’apprentissage ou de stage» sur les conditions sanitaires exigées dans l’entreprise concernée. S’il s’agit d’établissements médico-sociaux (EMS), d’établissements pour personnes handicapées (EPH), d’organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD) ou de foyers de jour pour personnes âgées, le sésame n’est pas négociable.