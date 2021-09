Forum Sparks à Genève – Le CERN organise un forum sur l’intelligence artificielle L’événement, axé sur le thème de l’intelligence du futur, aura lieu en fin de semaine, vendredi et samedi. La manifestation sera en partie ouverte au public.

Le forum Sparks vise à stimuler l’innovation sur des questions liées à la science, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques et leur intérêt pour la société. CERN

Le forum réunira 50 experts mondiaux, notamment des scientifiques et des éthiciens, mais aussi des philosophes et des psychologues, indique dimanche le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Les discussions porteront sur le développement de l’intelligence artificielle et ses répercussions sur la société.

Les sujets abordés lors du forum seront repris pendant l’événement public, qui aura lieu samedi, de 16h00 à 20h00. Il comprendra de courtes présentations sur le thème de l’intelligence du futur. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle a un impact qui se ressent déjà à l’échelle globale. Il en ira de même demain, note le CERN.

Le forum Sparks vise à stimuler l’innovation sur des questions liées à la science, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques et leur intérêt pour la société. Deux autres événements pilotes sont déjà programmés en prévision de l’ouverture, en 2023, du nouveau Portail de la science du CERN.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.