Dérèglement climatique – Le CERN importe 374 grands arbres de Hambourg La livraison démarrera jeudi et nécessitera 70 camions. La première cargaison pèse deux tonnes et est composée de quatorze arbres d’essences diverses. Alice Randegger

CERN

Le Portail de la science du CERN ouvrira ses portes début 2023. Dessiné par Renzo Piano, le bâtiment qui enjambe la route de Meyrin est destiné à la communication et à l’éducation scientifique. Pour parachever le chantier, 374 arbres seront plantés autour de l’édifice.

Et pas n’importe lesquels: des arbres de grande taille, dont le tronc a une circonférence comprise entre 40 cm et 120 cm. Ils proviennent d’une pépinière allemande, basée à Hambourg, et seront acheminés par camions. Les cinq premiers véhicules arriveront à destination jeudi, et l’opération se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril 2023.

La première cargaison pèse deux tonnes. Elle est composée de quatorze arbres d’essences diverses, mesurant en moyenne sept mètres de haut et 3 à 4 mètres de large. Certains ont déjà 24 ans.

À terme, le Portail de la science sera entouré d’une petite forêt, une façon pour l’architecte Renzo Piano de lier ce bâtiment à la forêt naturelle avoisinante. L’édifice sera également équipé de plus de 2000 m2 de panneaux solaires. Son empreinte carbone sera neutre.

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.