Élections fédérales – Le Centre Vaud s’apparente avec le PEV et Les Libres Après avoir renoncé à présenter quelqu’un aux États au profit du PLR et de l’UDC, Le Centre change d’alliés pour le Conseil national.

Le parti Le Centre Vaud de la ministre Valérie Dittli jouera la carte centriste avec le PEV et Les Libres pour les élections fédérales de cet automne dans la course au Conseil national (archives). JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Le Centre Vaud a décidé de prendre ses libertés vis-à-vis de l’Alliance vaudoise pour les élections fédérales de cet automne au niveau du Conseil national. Le parti de la conseillère d’État Valérie Dittli s’apparentera avec le Parti évangélique (PEV) et les Libres et non pas avec le PLR et l’UDC.

«À Berne, l’alliance centriste avec le PEV est naturelle», a expliqué mercredi à Keystone-ATS Emilio Lado, président du Centre Vaud, confirmant une information de 24 heures. «Il s’agit d’un apparentement technique et qui n’a rien de nouveau. Comme il s’agit d’une élection proportionnelle, c’est mathématiquement plus avantageux pour nous de nous allier à des partis plus petits en vue de récupérer notre siège perdu en 2019», défend-il.

Emilio Ladio conteste absolument toute trahison ou mauvais coup du Centre envers l’Alliance vaudoise: «Nous soutenons mordicus l’Alliance vaudoise et le ticket Broulis/Buffat au Conseil des États. Nous avons fait un sacrifice en ne présentant aucune candidature pour les États alors que nous aurions pu capitaliser sur le succès de l’élection de Mme Dittli au gouvernement vaudois».

«Il n’est pas possible de se mettre en retrait total et de s’écraser complètement», ajoute-t-il. La stratégie pour la Chambre du peuple est la «contrepartie» pour le renoncement à la Chambre des cantons, selon lui.

Le président du Centre Vaud reconnaît toutefois «des discussions nourries» avec la direction des deux autres partis de l’Alliance, le PLR Vaud et l’UDC Vaud. Il admet aussi volontiers que, symboliquement, le message pourrait être confus pour les électeurs vaudois.

ATS

