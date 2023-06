Élections nationales à Genève – Le Centre se rapproche de l’UDC, sans révolte interne Le Centre propose un apparentement avec la droite, MCG et UDC compris, pour le National; et uniquement au deuxième tour, pour les États. Marc Bretton

Les candidats de droite aux dernières élections au Conseil d’État. Cette alliance a ouvert le chemin à un rapprochement pour les élections nationales. KEYSTONE

Simple accord technique entre partis de droite ou début de l’alignement du Centre sur l’UDC? C’est la question qui se pose après la décision des centristes, le 15 juin, de proposer un apparentement avec la droite, MCG et UDC compris, pour le Conseil national; ainsi qu’un accord de désistement pour les deux candidats de droite les mieux placés au second tour de l’élection aux États.



La proposition du Centre n’est pas passée inaperçue. Les Vert’libéraux se sont dits scandalisés. «Nous avons eu de longs contacts avec Le Centre et toutes les options étaient sur la table, explique leur président Aurélien Barakat, notamment une alliance avec nous, mais aussi avec le PLR et l’UDC. Ils ont choisi et on tombe des nues quand on pense que Le Centre va devoir expliquer à ses membres qu’en votant pour ses candidats, ils risquent de faire élire un UDC ou un MCG.»