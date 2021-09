Zone industrielle de Villeneuve (VD) - Le centre romand d’entretien des bogies RailTech a été inauguré

Zone industrielle de Villeneuve – Le centre romand d’entretien des bogies RailTech a été inauguré Neuf compagnies de transports publics ont mis leurs ressources en commun afin de relever les défis techniques «toujours plus complexes» du monde ferroviaire. La présidente du gouvernement Nuria Gorrite a participé à l’inauguration.

Le ruban a été coupé par la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite, le président du gouvernement fribourgeois Jean-François Steiert (au centre), le président de RailTech Georges Oberson (à gauche) et le directeur du centre Antoine Nussbaumer (à droite). Keystone/LAURENT GILLIERON L’entreprise emploie actuellement une quinzaine de collaborateurs. À l’horizon 2026, elle comptera une trentaine de spécialistes. Keystone/LAURENT GILLIERON Le bogie est l’élément de liaison entre le châssis du train et la voie. Composé de deux essieux, il peut intégrer les moteurs de traction et le système de freinage. Il assure aussi la suspension de la caisse. Keystone/LAURENT GILLIERON 1 / 3

Le centre romand d’entretien des bogies RailTech a été inauguré jeudi à Villeneuve. Neuf compagnies de transports publics, huit vaudoises et une fribourgeoise, se sont associées pour ce projet commun. Elles pourront désormais lui confier leur matériel roulant.

Dans la zone industrielle de Villeneuve, la révision de bogies a commencé en octobre 2020 déjà. L’inauguration de l’usine avait, elle, dû être reportée en raison de la pandémie. Le ruban a été coupé par la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite, le président du gouvernement fribourgeois Jean-François Steiert, le président de RailTech Georges Oberson et le directeur du centre Antoine Nussbaumer.

«Cette mise en commun des ressources est un atout majeur afin de relever les défis techniques toujours plus complexes du monde ferroviaire. RailTech permet de préserver des emplois et un précieux savoir-faire dans la région», expliquent les neuf compagnies.

Trentaine d’employés à terme

Les compagnies partenaires sont le Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), les tl (Lausanne), les TPC (Chablais) et TPF (Fribourg), Travys (Yverdon), MOB, les transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) et de Montreux-Vevey-Riviera (MVR) ainsi que NStCM (Nyon-Saint-Cergue).

L’entreprise emploie actuellement une quinzaine de collaborateurs. À l’horizon 2026, elle comptera une trentaine de spécialistes. Le centre veut aussi favoriser la relève puisqu’il hébergera un centre de formation des apprentis. En unissant leurs forces, les compagnies permettent au centre romand de «se doter d’équipements de pointe et de réduire les coûts d’entretien des bogies ferroviaires».

Pour rappel, le bogie est l’élément de liaison entre le châssis du train et la voie. Composé de deux essieux, il peut intégrer les moteurs de traction et le système de freinage. Il assure aussi la suspension de la caisse. Pour un entretien ou une réparation, il est découplé des rames et acheminé à Villeneuve par la route.

Coût de 15 millions de francs

RailTech a coûté 15 millions de francs, un montant comprenant la construction et les équipements. Le canton de Vaud a accordé une garantie d’emprunt de 12,5 millions de francs, validée en 2018 par le Grand Conseil.

Les travaux ont débuté en juin 2019 et se sont terminés en juillet 2020. Le centre est composé de deux bâtiments principaux (3300 m2 au total): une halle technique de 2500 m2 et un bâtiment administratif sur trois étages de 250 m2 chacun.

ATS

