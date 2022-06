Élections cantonales de 2023 – Le Centre refuse une alliance avec l’UDC L’assemblée des délégués a aussi désigné Delphine Bachmann et Xavier Magnin candidats au Conseil d’État. Eric Budry

Mercredi soir, les délégués du Centre ont validé par des applaudissements les candidatures de Delphine Bachmann et de Xavier Magnin à l’élection du Conseil d’État du printemps 2023. IRINA POPA

Les 119 délégués du Centre réunis mercredi dans la salle communale du Grand-Lancy ont tranché. Ils ont tout d’abord, comme prévu, désigné officiellement leurs deux candidats à l’élection du Conseil d’État: Delphine Bachmann, députée et présidente du parti, et Xavier Magnin, conseiller administratif de Plan-les-Ouates. Sur ce point, il n’y avait plus aucun suspense depuis l’annonce du retrait de Serge Dal Busco, le conseiller d’État du Centre en fonction. Traité ensuite, le dossier des alliances électorales potentielles au premier et au second tour était autrement plus délicat.