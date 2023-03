Faune sauvage à Genève – Le Centre ornithologique est en situation d’urgence L’institution de soins pour les oiseaux est en proie à de grandes difficultés financières. En cause, la chute drastique des dons, une manne primordiale pour son fonctionnement. Xavier Lafargue

Cette chouette chevêche, blessée après avoir été percutée par un véhicule, a été soignée durant quatre mois au Centre ornithologique de réadaptation. Avec succès. Remise sur pattes, elle a pu être relâchée à l’endroit où elle vivait auparavant. LAURENT GUIRAUD

C’est un appel aux dons, et il est vibrant. «Nous sommes en situation d’urgence!» lance Patrick Jacot. Le Centre ornithologique de réadaptation (COR), dont il est le président fondateur, connaît en effet de sérieux problèmes de trésorerie. Cela alors que les interventions sont en hausse. «Et dès la seconde quinzaine d’avril, nous devrons faire face aux très nombreux oisillons tombés de leur nid, qu’il faudra soigner et nourrir. S’il n’y a pas d’embellie d’ici à l’été, les soins et interventions devront être revus à la baisse», lâche-t-il, inquiet.