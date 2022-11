MAGALI GIRARDIN

Bellevue, 28 octobre

Au terme d’un long processus interne, le PDC a décidé de changer de nom, il s’est métamorphosé en «Le Centre». Quelle drôle d’idée, me direz-vous. Certains vous diront même que ce nom manque de panache! Mais est-il possible d’être membre «du Centre», d’avoir de fortes convictions et de prétendre les défendre avec détermination?

Les racines du PDC remontent à la création de l’État fédéral en 1848 avec le Parti «catholique conservateur». En 1894, il devient le Parti «populaire catholique», puis «conservateur chrétien social» en 1957. En 1970, il prend le nom de «Parti démocrate-chrétien» (PDC). Le 1er janvier 2021 enfin, un nouveau parti issu de la fusion entre PDC et PBD (Parti bourgeois-démocratique) s’appellera «Le Centre».

Que de changements! Est-ce la démonstration d’un groupe politique qui se cherche ou celle d’un parti qui veut clarifier son identité centriste et s’adapter à l’évolution de la société?

Depuis quelques années, nous assistons à un durcissement des fronts, avec affaiblissement du centre et renforcement des extrêmes. Existe-t-il en Suisse une place pour un courant politique centriste fort, nuancé, consensuel et capable de construire des ponts entre les extrêmes? Ou, pour exister vraiment, doit-on tous radicaliser notre discours et défendre des avis de plus en plus tranchés et extrémistes?

L’abandon du mot chrétien n’exprime pas un chambardement des valeurs fondamentales du parti, mais répond plutôt au désir de se conformer à une société qui évolue et tend à refuser d’amalgamer le religieux et le politique. Cela correspond aussi à une volonté d’élargissement de la base et d’identification à une population suisse culturellement et religieusement plus diversifiée.

Cette nouvelle identité devrait permettre au Centre de revendiquer une place plus claire sur l’échiquier politique et de mieux se démarquer des autres partis. À Genève et à Bellevue, Le Centre existe vraiment… il a ses certitudes et ses convictions fortes… je l’ai même rencontré…

Jean-Daniel Viret

