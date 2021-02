Insécurité au Sahel – Le centre du Mali s’enfonce dans la violence Dans la région de Mopti, les civils sont pris en étau entre les djihadistes, les groupes d’autodéfense communautaires peuls et dogons, et l’armée malienne. Reportage. Patricia Huon, envoyée spéciale à Mopti et Sévaré

Un soldat malien lors d’une patrouille entre Mopti et Djenné, dans le centre du Mali. L’armée est accusée de commettre des exactions contre les civils. AFP

«Ça a commencé par des fouilles et quelques arrestations au village. Puis des militaires sont revenus, un mois plus tard. Ils ont surgi de nulle part, avec une dizaine de voitures, et ils ont tiré partout», raconte Khadija Hamadoun Diallo, assise sur une natte de plastique, à l’ombre de la tente blanche où elle a trouvé refuge avec ses enfants. «Ensuite, ils ont brûlé nos maisons. Pour qu’il ne nous reste rien là-bas.»

«Des militaires ont surgi de nulle part et ils ont tiré partout. Ensuite, ils ont brûlé nos maisons. Pour qu’il ne nous reste rien là-bas.» Khadija Hamadoun Diallo, cultivatrice réfugiée à Mopti