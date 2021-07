Vaccination contre le Covid-19 – Le centre de Montreux ferme dès fin juillet, Beaulieu fin août La campagne de vaccination s’approchant de son but, le Canton entame progressivement le repli de son dispositif.

Le centre de vaccination de Montreux cessera ses activités le 31 juillet. KEYSTONE

Avec plus de 446’000 résidents ayant reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid, le canton de Vaud annonce réduire la voilure sur le front de la vaccination. Ses deux plus grands centres fermeront leurs portes, à commencer par celui de Montreux qui cessera ses activités le 31 juillet, suivi de Beaulieu le 31 août.



La raison de la réduction de l’offre vaccinale est simple. «La campagne de vaccination s’approche donc de son but», explique le Canton lundi dans un communiqué. Au total, près de 68% de la population éligible sont aujourd’hui soit vaccinés, soit inscrits pour la vaccination.



Presque toutes les personnes souffrant d’une maladie chronique à haut risque sont vaccinées et les plus âgées sont très nombreuses à avoir choisi la vaccination. À ce jour, plus de 86% des personnes de 75 ans et plus, 82% des 65-74 ans, 72% des 50-64 ans et près de 58% des 18-49 ans sont vaccinés dans le canton.



Les autorités invitent «les personnes qui n’ont pas encore pris rendez-vous à le faire rapidement». Les deux centres continueront de recevoir avec ou sans rendez-vous pour une première injection jusqu’à leur fermeture. Les rendez-vous pour la seconde dose seront fixés dans un autre centre, à la convenance des personnes vaccinées.

Vers un modèle pérenne

En dehors des grands centres, d’autres structures impliquées dans le dispositif cantonal de lutte contre le Covid-19 cesseront leurs activités dans le courant de l’été. Ce sera le cas du Réseau santé Balcon du Jura à Sainte-Croix le 28 juillet et de la Clinique Bois-Cerf à Lausanne le 31 juillet. Pôle santé Pays d’en-Haut à Château-d’Oex en fera de même le 12 août ainsi que Pôle santé Vallée de Joux au Sentier le 25 août. La Clinique de Genolier et l’Hôpital de Nyon boucleront la série des fermetures le 31 août.

À la fin du mois de septembre, le dispositif exceptionnellement étoffé de la campagne de vaccination va être redimensionné pour évoluer vers un modèle pérenne. Il restera possible de se faire vacciner, mais il y aura moins de choix de lieux de vaccination.



Les deux vaccins injectés en Suisse sont très efficaces contre les nouveaux variants connus à ce jour, rassure le Canton. Et d’insister: «il reste essentiel de se protéger, individuellement et collectivement» contre le Covid-19.

Comm/EAH

