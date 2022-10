Exposition documentaire – Le centre de la photographie se rue sur l’or Durant quatre ans et sur quatre continents, l’artiste galloise Lisa Barnard a exploré les multiples facettes du plus emblématique des métaux précieux. Irène Languin

Or des fous fluorescent (pyrite), Santa Filomena, Pérou, 2016. LISA BARNARD

Des mines péruviennes à la conquête spatiale, de l’industrie high-tech aux cous des élégantes, des mythes aux marchés financiers. L’or est omniprésent dans la vie moderne et exerce sur l’homme une indiscutable fascination depuis toujours. Durant quatre ans, la photographe britannique Lisa Barnard a exploré les innombrables facettes et usages du plus noble des métaux à travers quatre continents. À la croisée de l’histoire, de l’économie, de la sociologie et du fantasme, son enquête fait l’objet d’une exposition au Centre de la photographie de Genève (CPG).