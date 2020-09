Transport ferroviaire – Le Ceneri est prêt, la traversée des Alpes en cinq points Simonetta Sommaruga a inauguré vendredi le tunnel du Ceneri, dernier maillon de l’axe nord-sud du ferroutage suisse. Tour d’horizon d’un projet pharaonique. Julien Culet

La présidente de la Confédération et son collègue Ignazio Cassis faisaient partie des quelques membres présents au Tessin d’une délégation restreinte en raison de la pandémie. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

D’Adolf Ogi à côté de son sapin de Kandersteg (BE) lors de ses vœux de l’an 2000 à Simonetta Sommaruga découpant une banderole à Camorino (TI). Deux présidents de la Confédération et vingt ans d’écart entre le début et la fin des travaux: le «chantier du siècle» de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) s’est conclu ce vendredi avec l’inauguration du tunnel de base du Ceneri. Ce troisième et dernier ouvrage de ce projet lancé dans les années 1990 sera mis en service en décembre et sera destiné aux voyageurs mais, surtout, aux marchandises.