«Même quand les célibataires le vivent bien, on leur fait comprendre qu’ils seraient encore plus heureux à deux», résume Géraldine Vivier, chercheuse à l’Institut français d’études démographiques (Ined). Même si l’archétype de la vieille fille ou du vieux garçon appartient désormais à une autre époque, le célibat reste souvent associé à une certaine solitude, alors que la réalité est plus nuancée.

