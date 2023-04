Musique hip-hop – Le célèbre rappeur Tyler, The Creator honore Genève Le tout nouveau clip de l’artiste met en scène Genève et la Suisse. De quoi faire chavirer le cœur des fans. Namya Bourban

Capture d’écran du nouveau clip de Tyler, The Creator tourné en Suisse. TYLER, THE CREATOR/YOUTUBE

«Mesdames et Messieurs, nous venons tout juste d’atterrir à Genève. Yeah, c’est en Suisse.» C’est vrai qu’il vaut mieux le préciser au vu de l’étendue du public de Tyler, The Creator. Le morceau de cette icône du rap américain commence donc par ces mots. Et ce, pour le plus grand bonheur des fans en provenance de Genève et de Suisse.

Quasi deux ans après la sortie de l’album «Call Me If You Get Lost» – en français «Appelle moi si tu te perds» –, cent secondes de visuels léchés «made in Switzerland» comblent désormais les yeux des amateurs. Les réactions positives pleuvent et signent la réussite de ce clin d’œil qui nous est adressé.

Tout en suissitude

«Ma chanson préférée de l’album a enfin sa vidéo!» L’excitation internationale se fait sentir vingt-quatre heures après la sortie du clip de «Hot Wind Blows», qu’on peut traduire par «le vent chaud souffle». Alors que le vent glacial décoiffe actuellement la Cité de Calvin, la fierté est au rendez-vous. «Quel honneur de voir Genève rayonner comme cela» ou «c’est juste fou que cet homme ait tourné un clip dans ma ville natale!» peut-on notamment lire sur YouTube ou encore Instagram. Il y a aussi une once de déception pour les personnes qui auraient souhaité le croiser.

«Quel honneur de voir Genève rayonner comme cela.» Un internaute

Dès les premières secondes de son clip, Taylor, The Creator nous invite à le suivre dans son voyage au départ de Genève. Rue de Chantepoulet, le plongeoir des Bains des Pâquis, la vue sur le Jet d’eau et le Salève depuis le lac: l’artiste passe par des lieux incontournables de la ville. Le tout avec des sons doux et «lounge», et une esthétique soignée et colorée. Le cocktail idéal pour donner envie de flâner les jours d’été à Genève.

Le rappeur montre les lieux incontournables de Genève comme le plongeoir des Bains des Pâquis. TYLER, THE CREATOR/YOUTUBE

Avec son humour légendaire, l’artiste a réservé une surprise pour son clip. Il célèbre le fromage suisse dans une séquence aux airs de sketch et de reportage. Une dame l’invite à goûter ses produits dans une pièce entièrement dédiée au fromage. Une bonne occasion de traiter l’un des thèmes phares de l’artiste, la nourriture.

Séquence du clip «Hot Wind Blows» dans la cave a fromage. TYLER, THE CREATOR/YOUTUBE

Une bonne pub

Accompagné de ses amis d’enfance, l’artiste montre à ses fans du monde entier qu’il est possible de passer du bon temps à Genève comme en Suisse, régulièrement confondue avec la Suède. Raison pour laquelle une carte apparaît dans le clip qui montre Stockholm. Une touche d’humour, sans doute. Ce qui est sûr, c’est que les internautes en extase ont manifesté leur désir de visiter la région. Si l’on se perd à Genève, on sait désormais qui appeler.

