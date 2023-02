Curling – Le CC3C Genève se glisse en finale A Sous-Moulin, le Team Schwaller n’a laissé aucune chance à Bern Zährienger, battu 6-1 en play-off. Pascal Bornand

La révolution de palais était attendue. Champion en titre mais orphelin de son skip Yannick Schwaller, passé dans l’autre camp, Bern Zähringer a subi la loi du CC3C Genève en play-off des championnats de Suisse. Vainqueurs 6-1, les vice-champions d’Europe disputeront la finale ce samedi à 16 h 30 contre Zoug Cablex ou… Bern Zähringer, opposés le matin en demi-finale. Côté féminin, Zoug défiera Aarau et sa skip Silvana Tirinzoni à 10 h 30.

Comme lors du round robin, Benoît Schwarz et ses coéquipiers ont remporté ce duel sans coup férir après l’abandon de leur adversaire à l’issue du huitième end. Face à l’équipe de Michael Brunner, ils n’ont rien lâché, imposant leur plus grande maîtrise tactique et technique.

A Sous-Moulin, la maison est bien la propriété des curleurs genevois. Mais attention, ceux-ci ont encore une marche à franchir avant de s’adjuger le titre et le ticket pour les Mondiaux d’Ottawa. «Le niveau de la compétition est très élevé et les erreurs peuvent se payer cher, confirme Benoît Schwarz. Il faudra rester vigilant jusqu’à la dernière pierre».



