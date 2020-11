Ouverture des domaines skiables à Noël – Le cavalier seul des cantons alpins inquiète Les autorités cantonales promettent qu’on skiera à Noël alors que la France et l’Italie envisagent la fermeture. La stratégie est risquée et Berne temporise. Julien Wicky , Florent Quiquerez

Engelberg (OW) Des skieurs sur un télésiège au Titlis, le 10 novembre dernier. En plus des questions de coopération avec les pays voisins, la réouverture des domaines skiables pose des questions sanitaires. KEYSTONE

Mardi soir, Emmanuel Macron semblait sceller le sort des stations de ski françaises pour les fêtes de fin d’année. Sauf surprise, elles resteront fermées et planifieront une ouverture «sécurisée» en janvier. Il emboîtait ainsi le pas à l’Italie, qui se montrait déjà très sceptique. L’Allemagne vient également de suivre. Et le président français d’appeler à une concertation européenne. Le message n’a vraisemblablement pas franchi la frontière helvétique. En Suisse, on semble déterminé à dévaler les pentes à Noël.

Ce même mardi, sur les ondes de la RTS, le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba prédisait un «effondrement de l’économie alpine» si les remontées mécaniques fermaient, et qu’il n’y avait pas de raison de le faire seulement «pour éviter la friture sur la ligne» diplomatique. Dans la foulée, son homologue valaisan, Christophe Darbellay, martelait à nouveau ce qu’il disait déjà dans nos colonnes: «On skiera et on mangera en Valais» pendant les Fêtes. Des déclarations qui interviennent à un mois de Noël et à un moment où le taux d’incidence de cas de Covid-19 est toujours plus élevé qu’en France ou en Italie.