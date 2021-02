Financement participatif – Le Caustic Comedy Club est à la recherche des fonds En attendant les indemnités cantonales, la salle de stand-up genevoise fait appel à ses fans pour rétribuer ses artistes actifs depuis novembre sur le Net. Katia Berger

Nadim Kayne (à gauche) animera ce samedi 27 février une émission spéciale diffusée sur la chaîne YouTube du Caustic Comedy Club, à laquelle Alexandre Kominek (à droite) participera parmi d’autres invités. DR

Les humoristes auraient de bonnes raisons de perdre leur humour. Et troquer les zygomatiques contre les glandes lacrymales, tant la situation ne prête à rire pour personne, même les dérideurs. Eh bien, il n’en est rien. Face à la disette de rigolades, peut-être les drôles se sentent-ils doublement investis de leur mission, comme les musiciens du Titanic. Ainsi, au Caustic Comedy Club, «petite Mecque du stand-up romand» nichée au fond d’une cave de l’avenue Cardinal-Mermillod, les organisatrices Olivia Gardet et Émilie Chapelle, ainsi que leur ribambelle de fidèles facétieux, ont trouvé le moyen de rebondir. Et plutôt deux fois qu’une.

Une émission hebdomadaire sur YouTube

D’abord, la bande des Thibaud Agoston, Alexandre Kominek, Nadim Kayne, Cinzia Cattaneo, Charles Nouveau, Yoann Provenzano, Bruno Peki, Adrien Laplana, Kévin Eyer, Aude Bourrier, Lord Betterave et j’en passe, aussitôt proclamé le lockdown de novembre, a décidé de basculer sur le web par le biais d’émissions hebdomadaires filmées en direct depuis l’antre carougeois. Toutes sortes d’émissions, labélisées Caustic Live sur YouTube, et entrant dans le cadre des «projets de transformation» mis en place par le Canton: «Big Bang», pour lequel quatre gagmen et women régatent sur des thèmes imposés par les internautes, «ViVant», table ronde sur les problématiques du spectacle vivant liées au Covid, «Le Playground», «Fétiche» et «Late Night» en alternance, pour les interviews étoffées de retours sur images, sans oublier «Exit», quiz de culture générale, et autre «Workshop» familiarisant avec l’écriture de sketches. Si les formats sont gratuits, chacun est doté de son chapeau virtuel via un lien PayPal. À ce jour, on dénombre une trentaine de mises en streaming en tout.

Crowdfunding

Ensuite, afin de «rémunérer systématiquement toutes les personnes» qui ont œuvré sur ces offres, et en attendant l’arrivée sonnante et trébuchante des indemnisations cantonales pour financer la période de novembre à février, les codirectrices du lieu Olivia Gardet et Émilie Chapelle ont opté pour un crowdfunding «rétroactif». Les dons et les efforts de sponsoring ayant révélé un manque à gagner de 5’900 francs dans leur budget, elles ont fait appel à la générosité de leurs aficionados pour combler la lacune: 4’200 ont d’ores et déjà été encaissés.

Une ultime levée de fonds aura lieu ce samedi 27 février à 20 h 30 sur la chaîne Caustic Live de YouTube. Animée par Nadim Kayne en compagnie de Yoann Provenzano, Blaise Bersinger et Charles Nouveau, modérée par chat par un Alexandre Kominek en quarantaine, cette émission spéciale intitulée «Throwback» fera sans nul doute «monter la cagnotte», selon Olivia Gardet. Les bardes de la gondole seront présents en masse, et toutes sortes de surprises et d’agréments sont prévus. Par exemple, chaque versement en direct vaudra un défi à l’un des humoristes – ça promet. Après tout cela, gageons que le Caustic Comedy Club ne renoncera pas à son rayonnement numérique.