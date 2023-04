Frappée au cœur puisque Credit Suisse vient de chez elle, la puissante Zurich n’en finit pas de se lamenter sur la fin pitoyable de son joyau financier. On n’y compte plus les articles de presse passant au crible les erreurs et malfortunes dont la vénérable Schweizerische Kreditanstalt – SKA, remodelée à plusieurs reprises au gré de ses tribulations avant de finir en CS Group en 1997 – s’est rendue coupable au cours des décennies passées. Même la Konjunkturforschungsstelle de l’EPFZ (KOF ETH en abrégé), en principe pourtant vouée à l’analyse des conjonctures, s’est fendue en collaboration avec la «NZZ» d’une enquête auprès de 167 économistes de 19 institutions, qu’on suppose majoritairement zurichois ou à tout le moins alémaniques, pour recueillir leurs avis dominants.