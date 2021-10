Football – «Le carton rouge n’a pas décidé du match» Murat Yakin ne veut pas que l’expulsion de Jamal Lewis ait un impact sur l’analyse du succès de la Suisse contre l’Irlande du Nord (2-0) samedi. Le sélectionneur est satisfait de la prestation d’ensemble. Valentin Schnorhk Genève

Ici aux côtés de son assistant Vincent Cavin, Murat Yakin peut se réjouir de sa première victoire dans un match officiel. Lafargue

La Suisse vient donc d’enchaîner un troisième match de suite sans encaisser de but. Murat Yakin, souvent préoccupé par l’aspect défensif, saura s’en satisfaire. Mais le sélectionneur de l’équipe de Suisse a surtout d’autres raisons d’être content: il a remporté son premier match officiel dans ses nouvelles fonctions, après le succès 2-0 contre l’Irlande du Nord à Genève samedi. Et c’est bien ce qui compte, comme il l’a dit en conférence de presse d’après-match. Et ce qu’importe l’heure jouée à onze contre dix.

Vous avez choisi une organisation complètement différente qu’à Belfast, avec un milieu en moins. Pourquoi ce choix?

Nous avons appris de l’analyse du match aller, et pu réfléchir à comment affronter cet adversaire. Nous avions aussi d’autres joueurs à disposition et cela change l’approche. Il était important de faire un bon début de match. Nous avons bien travaillé, nous étions bien organisés tactiquement. Nous avons aussi bien utilisé les espaces, en ayant la capacité de nous créer des occasions. Le ballon circulait aussi plus vite, et dès le but de Denis Zakaria annulé pour hors-jeu, nous avons eu un élan, pour mettre la pression. Au final, nous avons été très concentrés, en étant tourné vers l’offensive. Xherdan (Shaqiri) a pu montrer ses qualités, mais il n’était pas seul puisque nous nous sommes créé des opportunités de grande qualité. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais au final, je suis content. Et je voudrais remercier non seulement les joueurs, mais aussi le public qui nous a bien soutenus.

Votre homologue nord-irlandais était très déçu par le deuxième carton jaune donné à Jamal Lewis. Que pensez-vous de cette scène?

Au début, je n’ai pas réalisé la situation. Et puis, mon staff a commencé à s’exciter (il sourit). Mais je crois que ce n’est pas ça qui a décidé du match, ni notre performance. Nous avons bien joué, en étant très concentré, en voulant chercher le deuxième but. Malheureusement, il est arrivé un peu tard.

Qu’avez-vous pensé de la performance de Breel Embolo?

Il a réalisé une prestation excellente. Il a été d’une grande aide pour l’équipe. Malheureusement, il n’a pas marqué, mais il a permis notre succès. Il a fait un gros travail, en étant très souvent présent dans la surface. Il a pris des tirs et aurait mérité de trouver la faille. Ce sera peut-être pour la prochaine fois.

«Manuel Akanji a senti une douleur à l’adducteur en faisant une passe. Il a essayé de continuer, mais la douleur s’intensifiait. J’espère que ce n’est pas trop grave.» Murat Yakin, sélectionneur de l’équipe de Suisse

Manuel Akanji est sorti relativement tôt. Quelle est sa situation?

Au début du match, il a senti une douleur à l’adducteur en faisant une passe. Il a encore essayé de continuer en deuxième période, mais la douleur s’intensifiait. J’espère que ce n’est pas trop grave. Il va faire des examens et j’espère qu’il sera là mardi.

Denis Zakaria sera suspendu pour le match contre la Lituanie. Qu’avez-vous pensé de son comportement sur son avertissement et sera-t-il remplacé?

Je n’ai pas vraiment vu la scène. C’est dommage. Mais au final, nous avons aussi d’autres joueurs. Nous allons jouer sur un terrain synthétique, il faudra donc amener des forces fraîches. Cela sera une chance pour un autre joueur. Quant à son remplacement, on va attendre de voir quelles seront les conditions d’Akanji, ainsi que de Mbabu, qui a été touché. Vargas sera lui de nouveau en forme.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. @schn_val

