Économie post-Covid – Le carnet de vaccination fera-t-il rouvrir commerces et restaurants? Alors que le chômage augmente et que l’avenir reste nébuleux, les professionnels lancent des idées. Marc Bretton

Avec 16,5% du total des chômeurs genevois, l’hôtellerie-restauration est le secteur le plus touché par la crise. Steeve Iuncker-Gomez

La crise sanitaire continue à peser lourdement sur l’économie. Tandis que le chômage poursuit sa patiente progression, les perspectives de réouverture des commerces et des restaurants dessinées par les autorités fédérales s’éloignent.

Du coup, même les commerces relativement épargnés ont le moral qui flanche: «Nous souffrons du manque de visibilité des mesures bridant l’économie, comme du manque de cohérence des mesures décidées, résume par exemple Daniel Mori, président de Visilab, dont les établissements ont pu rester ouverts depuis avril. Le nombre de cas baisse, mais la fermeture des commerces est prolongée; on ferme, alors que les gestes barrières peuvent être appliqués; ou encore on ferme à Genève, mais on laisse ouvert dans le canton de Vaud ou en France voisine.» Pour le patron des magasins d’optique, «les autorités appliquent un principe d’autorité qui va trop loin et est à double tranchant, on le voit pour les jeunes notamment». Et de demander des perspectives de sortie de crise. Une position rappelant celles des milieux économiques exprimées fin janvier et début février.