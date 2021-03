Musique et pandémie – Le Caribana Festival est reporté La 30e édition aura lieu du 15 au 19 juin 2022. Les billets achetés pour 2020 restent valables. Quatre événements en ligne seront néanmoins organisés cette année. Sonia Imseng

La 30e édition du Caribana Festival est reportée en 2022. Keystone

À cause de la situation pandémique actuelle, le Caribana Festival annonce le report de sa 30e édition.

«Malgré votre soutien, celui du public, de nos bénévoles et de nos partenaires, nous sommes dans l’obligation de prendre cette décision afin de pérenniser l’avenir du festival», écrit le festival dans un communiqué jeudi.

Les nouvelles dates sont déjà annoncées: rendez-vous du 15 au 19 juin 2022. Les billets achetés pour l’édition 2020 restent valables.

Dès aujourd’hui ces billets peuvent également être remboursés, jusqu’au 31 décembre 2021. Il est aussi possible de faire don de son billet.

Quatre événements dans l’année

«Si vous pensiez que nous allions nous contenter d’un report, c’est mal nous connaître», déclare le festival. Ce dernier a lancé l’année dernière les Caribana Events. «Le showcase de Bastian Baker en live streaming a rencontré un vrai succès et nous a conforté dans l’idée que nous pouvions nous réinventer et unir nos forces pour vous proposer des événements tout en respectant les directives sanitaires», détaille Caribana.



Le festival travaille actuellement sur quatre événements qui auront lieu d’ici la fin de l’année sur quatre thèmes différents. Ils seront «tous en live streaming et en présentiel quand ce sera possible».

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Caribana Festival

Deux dates annoncées

Deux soirées sont déjà annoncées par le festival.

Jeudi 22 avril dès 19h30 :

Trois Showcases avec Pat Burgener, Aliose et Marina Kaye. Un événement en ligne et gratuit, diffusé sur la page Facebook du festival.

Mercredi 12 mai au théâtre Marens de Nyon :

Plave aux humoristes suisses, avec Thomas Wiesel, Charles Nouveau, Yoann Provenzano, Thibaud Agoston et Julien Sonjon. Un spectacle qui sera diffusé en live sur la page Facebook de Caribana, mais il y aura aussi quelques places disponibles en vente (suivant les prochaines directives sanitaires).