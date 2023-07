Basketball – Le «Capela Game» a lieu dimanche soir à Genève Comme chaque été, le «Capela Game», avec sa star suisse sur le parquet, promet du spectacle au centre sportif du Bout-du-Monde, dimanche (19h30). Jérémy Santallo

Clint Capela ici lors de sa conférence de presse jeudi à Meyrin. keystone-sda.ch

À défaut de pouvoir se délecter des dunks de Clint Capela sous le maillot de l’équipe de Suisse, les amateurs de basket qui auront payé leur billet d’entrée – 39 francs en haut de la salle, 200 en bord de parquet et des tarifs un peu plus réduits pour les enfants de moins de 13 ans – pour le centre sportif du Bout-du-Monde ce dimanche soir (19h30), à Genève, assisteront au seul match de la star suisse de NBA cet été: le «Capela Game».

Cette année, pas d’Elie Okobo ou de Mathias Lessort. Mais il devrait y avoir tout de même du spectacle puisque le nouveau meneur de jeu du Bayern Munich, Sylvain Francisco, est annoncé, avant de s’envoler disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Parmi les autres joueurs qui sont attendus, on notera les ex-joueurs NBA Adam Mokoka et Sekou Doumbouya, ou les Suisses Axel Louissaint et Selim Fofana.

«C’est vite fait de prendre un vol, il y aura peut-être une surprise de dernière minute», a expliqué Clint Capela lors de son point presse jeudi, en marge de son camp. Le Meyrinois a mentionné le joueur français Rudy Gobert avant d’avouer être en contact avec James Harden. «Il y a une possibilité qu’il soit là, oui, a répondu Capela, relancé sur la question. Mais avec les stars, c’est très dernière minute.»

Le «Capela Game» est «né» aux États-Unis. À Houston, alors joueur des Rockets, Clint Capela avait été invité par James Harden pour disputer une rencontre exhibition. «Il avait ramené John Wall ou le chanteur Travis Scott. J’ai pris du plaisir et c’est là qu’avec mon frère, Landry, nous avons eu envie de tenter cette expérience à Genève. On fait ça pour apporter un peu de joie et de vie sur le plan du basket à la ville.»

Questionné sur la destination des fonds récoltés lors de cette soirée, qui doit être animée par la légende vivante du commentaire du basket sur Canal+, George Eddy, Clint Capela a évoqué sa fondation. Les portes de la salle doivent s’ouvrir dès 18h30.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu quatre fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

