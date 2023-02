Voyages | individuels - personnalisable - aux dates de votre choix – Le Cap Vert Une destination hors des sentiers battus et encore très authentique, qui offre une grande diversité de paysages.

Petites îles du bout du monde... Le Cap Vert est un archipel de 10 îles, situé au large du Sénégal.

C’est le pays de la grande Cesaria Evora, la « diva aux pieds nus", née à Mindelo. C’est une destination hors des sentiers battus et encore très authentique, qui offre une grande diversité de paysages selon l'île visitée : volcanique à Fogo, verdoyant et vertigineux à Santo Antao, balnéaire à Sal avec ses longues plages de sable fin... Sans oublier un peuple chaleureux qui vit en musique, mélange subtil d'Afrique et de Portugal.

Voyage privé et personnalisable aux dates de votre choix

Meilleure période pour s’y rendre:

possible toute l'année, avec préférence entre novembre et juillet.

Proposition de base:

(11 jours/10 nuits)

Prix indicatif: Fr. 2’980.- par personne

Les + du voyage

La découverte de 3 îles différentes: Boa Vista, Fogo, Santiago

Petit treck dans la caldeira

Trek au Pico Grande

Site de Cidade Velha classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Assistance de guides francophones

Au Programme

Jour 1 : GENEVE / LISBONNE / BOA VISTA

Vols à destination de Boa Vista via Lisbonne. Accueil par notre correspondant francophone. Transfert à votre hôtel jusqu’à l’hôtel Orquidea Guest House, où vous passerez les 3 prochaines nuits en chambre supérieure.

Reste de la journée libre.

Jour 2 : BOA VISTA

A bord d’un pick up et accompagné de votre guide francophone, cap au sud de

l’île pour une 1⁄2 journée découverte.

Vous y découvrirez le petit village de Rabil , qui fut la capitale de Boa Vista avant Sal-Rei. A Rabil on peut visiter l’usine de céramique et l’église de São Roque, la première de l’île.

Continuez votre tour jusqu’au désert de Viana . Ses étendues gigantesques de sable, évoquent les paysages de la Genèse.

Poursuivez votre tour jusqu’au village de Povoaçao Velha : un village traditionnel.

Vous arriverez ensuite jusqu’à la plage de Santa Monica , qui est considérée comme une des plus belles plages de la planète !

Retour en fin de journée.

Jour 3 : BOA VISTA

Journée libre.

Boavista est l'île des dunes et de la morna, paradisiaque et tropicale, d'une beauté singulière, où règne l'immense étendue de sable, caressée toute l'année par les eaux tièdes d'une mer turquoise.

Jour 4 : BOA VISTA / SANTIAGO / FOGO

Après le petit-déjeuner, départ en minibus collectif climatisé jusqu’à l’aéroport de Boa Vista, pour la poursuite de votre voyage.

Accueil par notre correspondant francophone et départ pour une première

excursion à Fogo . Le plateau de Cha das Caldeiras est l’attrait principal de l’île. Tous les visiteurs sont émerveillés par le paysage lunaire et la taille imposante du volcan encore actif.

Petit treck dans la caldeira accompagné d’un guide. Compter 2h30 / 3h00 pour monter sur le Pico Pequenho et voir le cratère de la dernière

éruption datant de 2014.

Après le déjeuner petite visite des villages de Portela et Bangeira (recouvert par la lave en 2014) puis transfert jusqu’à l’hôtel.

Jour 5 : FOGO

Petit-déjeuner à l’hôtel puis libération de votre chambre.

Vous partirez ensuite pour un trek au Pico Grande à 2.829m d’altitude. Prévoyez 4 heures d'ascension, avec un dénivelé de +1100 / -1100 mètres. En arrivant au sommet vous découvrirez un cratère de 500 m de diamètre et de 180 m de profondeur.

Le déjeuner est prévu au retour du trek.

Après la randonnée, vous serez conduits à l’hôtel, où vous passerez les 2 prochaines nuits, en chambre deluxe.

Jour 6 : FOGO

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée d’excursion pour découvrir le centre historique de Sao Felipe . Au programme : passage au marché, dégustation de café, visite du musée de Fogo...

Déjeuner dans un restaurant local, en cours de visite.

Retour à l’hôtel après la visite. Après-midi libre.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : FOGO / SANTIAGO

Petit déjeuner matinal puis transfert en minibus climatisé jusqu’à l’aéroport de Fogo, pour la continuation de votre voyage.

A votre arrivée à Santiago, vous serez accueillis par notre représentant local et

conduit en minibus jusqu’à l’hôtel.

Reste de la journée libre.

Considéré comme le berceau de la nation, Santiago est, avec ses 991 km2, la plus grande île de l'archipel. Première île à avoir été peuplée, elle eut comme capitale Ribeira Grande, actuellement Cidade Velha.

Jour 8 : SANTIAGO

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une journée d’excursion à la découverte de Santiago .

Vous débuterez votre journée, avec la visite de Praia . Au programme découverte du « Plateau », le centre historique de Praia, du marché de Sucupira et du musée d’archéologie marine.

Après le déjeuner pris dans un restaurant de Praia, direction la côte ouest.

Le site de Cidade Velha a été classé en 2009 au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est la première ville coloniale construite par les Européens sous les tropiques. Le site se trouve à environ 12 km de Praia, sur la côte ouest.

La visite du fort Real permet de connaître son histoire. Tout en haut s’offre aux visiteurs un panorama splendide sur la baie. La visite continue à pied par le tour du village de Cidade Velha : sa place typique, son port, les ruines de sa cathédrale, l’église Nossa Senhora do Rosario, le monastère des Franciscains, la place du Pilori.

Retour à l’hôtel en fin de journée.

Jour 9 : SANTIAGO

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération de votre chambre.

Départ pour une nouvelle journée de découverte. Vous emprunterez la route des montagnes, direction Sao Jorge . Vous vous arrêterez pour visiter le jardin botanique , partie intégrante du laboratoire agronomique (INIDA) du Cabo Verde .

Passage ensuite par le petit village de Longeira niché au pied du plus imposant sommet de l’île, ou les gens vivent près de leurs cultures.

Puis on continue la route des montagnes pour découvrir Picos et arriver à Assomada .

Halte au marché réputé et typique.



Le déjeuner est prévu en cours d’excursion.

Arrivée et installation à l’hôtel, où vous passerez les 2 prochaines nuits en chambre Deluxe.

Jour 10 :

journée libre pour découvrir Santiago à votre rythme, ou profiter de la plage.

Jour 11 :

Petit déjeuner puis temps libre jusqu’au moment de votre transfert pour l’aéroport de Santiago dans la matinée.

Vols à destination de Genève via Lisbonne.

Prix et prestations

Prix indicatif par personne en chambre double:

Dès CHF 2’980.-

Comprenant:

11 jours/10 nuits en logements de charme et hôtels 4*, vols internationaux et domestiques, transferts et excursions avec guide francophone.

Le prix du voyage peut évoluer selon la disponibilité des vols et des services au moment de la réservation.

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: Les vols internationaux TAP Air Portugal en classe économique

Les taxes d’aéroports sur les vols internationaux en classe économique

Les vols domestiques en classe économique

Les taxes d’aéroport sur les vols domestiques en classe économique // sous réserve de changements jusqu’au moment de la réservation finale et // ou de l’émission des billets,

La remise d’une documentation de voyage détaillée,

Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport sur les îles en minibus collectif climatisé,

Les excursions avec un guide privé francophone

Le logement en chambre double selon programme

Les repas mentionnés au programme,

L’assistance de notre correspondant francophone sur place,

Le visa d’entrée au Cap Vert Le prix ne comprend pas: L’assurance annulation rapatriement « OBLIGATOIRE »,

Les repas non mentionnés,

Les boissons non mentionnées,

Les dépenses personnelles,

Les pourboires,

La taxe de tourisme (environ 2 euros par personne et par nuit à régler sur place)

Toute prestation non énoncée clairement ci-dessus.

Renseignements et réservation

