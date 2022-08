Bâtiments scolaires à Genève – Le Canton veut agrandir ses cycles d’orientation Le Conseil d’État présentait mercredi un projet de pavillons et de surélévations sur sept sites afin d’absorber des effectifs grandissants. Léa Frischknecht

Selon la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, les nouveaux aménagements permettront d’accueillir 1300 élèves. LAURENT GUIRAUD

C’est une question qui revient de manière récurrente: les effectifs au Cycle d’orientation (CO) augmentent et nécessitent aujourd’hui que le Canton anticipe. Pour faire face à la hausse de 1800 élèves prévue d’ici à 2028, le Conseil d’État annonçait, mercredi après-midi, la construction de deux pavillons et cinq extensions modulaires qui prendront la forme de surélévations.