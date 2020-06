Grand Conseil – Le Canton soutient le Salon de l’auto Les députés acceptent de prêter 17 millions au Salon. Le projet de Pierre Maudet a été révisé suite à une rébellion au sein de son groupe. Marc Bretton

Le Salon a longtemps été la manifestation phare à Palexpo. L’édition 2020 a été annulée. Celle de 2021 est en suspens. DIETER SEEGER

Demandé par le conseiller d’État Pierre Maudet, un prêt de 16, 8 millions, remboursable d’ici à 2037, a été voté par les députés vendredi par 55 voix contre 38 et deux abstentions. La somme a donné lieu à un affrontement gauche-droite classique. Rapporteur PLR du dossier, le député Jacques Béné désigne d’emblée l’ennemi: «Les Verts, toujours anti-voitures, le PS toujours anti-entreprises, Ensemble à Gauche, toujours anti-tout!» Dans l’autre camp figurent les autres partis, PDC, UDC, MCG, «qui veulent donner une chance au Salon». Ce ne serait pas si cher, affirme Jacques Béné: durant la crise, le parlement a bien versé 223 millions d’aide et 95 millions de cautionnements à toute une série de bénéficiaires. Il peut donc faire de même pour une manifestation entraînant 200 millions de francs de retombées, des emplois, et qui serait en outre une vitrine enviée pour Genève.