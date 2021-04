Vaud – Le Canton ouvre la vaccination aux personnes de 18 ans et plus La vaccination est élargie dès lundi à toutes les personnes ayant l’âge de la majorité dans le canton vaudois.

Les livraisons plus importantes des vaccins de Moderna et de Pfizer ont permis l’élargissement de la vaccination aux adultes dès 18 ans. KEYSTONE

Le canton de Vaud ouvre dès aujourd’hui la prise de rendez-vous pour la vaccination à toute la population âgée de 18 ans et plus.

Cet élargissement à la population générale est rendu possible grâce à l’augmentation des livraisons des deux vaccins actuellement approuvés en Suisse, ainsi qu’à un nouveau renforcement du dispositif cantonal avec l’inauguration ce lundi 26 avril du nouveau centre de vaccination de masse de Montreux.



Avec les livraisons plus importantes des vaccins de Moderna et de Pfizer, le renforcement du dispositif cantonal ainsi que l’état d’avancement de la vaccination dans les groupes précédents, les conditions sont réunies pour offrir la possibilité de se faire vacciner à toute la population vaudoise de plus de 18 ans qui le souhaite, indique le Canton dans un communiqué.

Les adultes, nés avant 2003 et habitant dans le canton de Vaud, qui souhaitent se faire vacciner peuvent toutes prendre rendez-vous de préférence via le site www.coronavax.ch, ou en appelant le 058 715 11 00 si l’inscription par Internet n’est pas possible.



