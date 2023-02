Commerce genevois – Le canton installe deux automates à colis à Vernier et à la Servette Ces casiers servent à la réception, l’expédition et la consigne de marchandise. But de ce projet pilote: réduire l’impact environnemental des livraisons. Aurélie Toninato

Les premiers casiers ont été posés pour une phase de test dans le quartier de la Servette et ci-dessus dans le nouveau quartier de l’Étang, à Vernier. MAGALI GIRARDIN

Des rangées de casiers gris ont fleuri dans le quartier de l’Étang à Vernier et sur le site de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) dans le quartier de la Servette. Ce sont des automates à colis, installés dans le cadre d’un projet pilote mené par les départements de l’économie et de l’emploi, et des infrastructures.

Treize transporteurs intégrés

Ces casiers, fabriqués en Suisse et gérés par la start-up genevoise CHIP Sàrl, sont accessibles 24 heures sur 24 et utilisables par tout type d’entreprise de livraison, de commerce ou par les particuliers. Ils accueillent les commandes à récupérer issues des ventes en ligne ou en click&collect - actuellement, treize transporteurs locaux et internationaux sont intégrés au réseau et livrent dans ces stations -, les marchandises à expédier - certains transporteurs peuvent récupérer des colis pré-affranchis à expédier directement depuis les casiers.

Les automates servent également de consignes pour des objets échangés ou prêtés entre habitants du quartier. Seul prérequis: la création d’un compte sur la plateforme en ligne dédiée. Le service sera, dans un premier temps, gratuit.

«Ce projet complète le dispositif de logistique urbaine à émissions réduites.» Canton de Genève

Le Canton explique dans un communiqué que ce projet pilote, d’une durée de dix-huit mois et qui prévoit l’installation de deux automates supplémentaires à des emplacements qui seront prochainement déterminés, a pour objectif d’améliorer l’impact environnemental des livraisons, en réduisant le nombre de kilomètres à parcourir et le nombre d’arrêts nécessaires.

«Il permettra aux commerces d’avoir un nouveau relais pour leurs marchandises et à la population de disposer d’un lieu de retrait plus proche de chez elle, en libre-service. Ce projet complète le dispositif de logistique urbaine à émissions réduites.»

Soutien au commerce local

L’installation de ces automates s’inscrit également dans le cadre des mesures de soutien au commerce local portées par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI), pour permettre aux plus petites enseignes de proposer le même type de services que les plus grands acteurs de la branche. Et le Canton d’ajouter que des dispositifs similaires ont déjà été installés à Bâle et à Zurich «avec des résultats très encourageants».

La DG DERI finance le projet à hauteur de 95’000 francs, permettant la mise en service des casiers et leur gestion pendant les 18 mois de phase test. L’Office cantonal des transports accompagne pour sa part le projet et supervise l’étude d’impact qui évaluera la portée de celui-ci à l’issue de la période de test.

Les commerces genevois souhaitant participer au projet pilote peuvent écrire à hello@wechip.ch.

