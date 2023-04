Patrimoine architectural – Le Canton inscrit quinze lieux de culte à l’inventaire Alors que les Églises genevoises ont besoin de transformer des édifices, un accord permet d’en préserver une partie. Cathy Macherel

Église Sainte-Claire, rue du Grand-Bureau, Genève: cette église catholique a été construite en 1961 par les architectes André et François Grobéty. Les recenseurs soulignent sa grande originalité, sur les plans formel et esthétique. OFFICE DU PATRIMOINE ET DES SITES/LAURA KELLER

Que faire de lieux de culte bâtis après-guerre, autant d’édifices devenus trop grands au fil du déclin de leur fréquentation, peu adaptés aux besoins actuels, et plus du tout aux normes sur le plan énergétique? À Genève comme ailleurs, la question fait débat. Ayant besoin de revenus pour assurer leur mission, les Églises ont développé ici et là des projets immobiliers pour transformer radicalement les lieux, mais l’intérêt patrimonial freine ces élans.