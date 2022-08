Sur le site geneveavenue.ch – Le Canton encourage la consommation de produits du terroir Avec des bons qui offrent une remise de 20% à la population genevoise, le Canton renouvelle l’opération Localement vôtre, lancée pendant la crise du Covid pour encourager le circuit court. OBO

Des producteurs locaux présents lors de Festi’Terroir, le week-end des 19 et 20 août. Irina Popa

Acheter et consommer local, voilà une des options qui permet à la fois de réduire votre empreinte carbone, de vous assurer de la traçabilité de ce que vous consommez et de privilégier la production du terroir et le commerce de proximité. «Pour la deuxième fois en deux ans, le Canton de Genève finance un rabais de 20% par achat aux habitants», souligne le Département du territoire dans un communiqué. Dès maintenant, sur une page disponible sur le site geneveavenue.ch, il est possible de profiter des bons du terroir pour acheter des marchandises de plus de 130 producteurs locaux. «L’année dernière, dans le cadre de l’opération Localement vôtre, qui visait à relancer l’économie locale par la consommation de produits du terroir dans le contexte du Covid, près de 8500 personnes ont acheté des produits locaux», communique le Canton, satisfait de ce succès.

Au bilan, Localement vôtre a permis d’écouler plus de 32’000 bons, pour une valeur totale de 6,3 millions de francs. «Le Canton a participé avec une subvention à hauteur de 1,9 million de francs. Cette somme comprenait aussi la plus-value de 10% consentie au producteur, soit près de 70% du budget total alloué. Malgré un début en douceur pendant la période estivale, la vente a réellement décollé en septembre 2021 pour connaître une montée exponentielle jusqu’à la fin de l’année, date de fin de l’opération. Les Fêtes ont pleinement participé à cette envolée de la demande», poursuit ce texte.

Plus d’une centaine de producteurs et des milliers de produits

Sur la page bon d’achat Genève terroir, du site geneveavenue.ch, les producteurs de viande et de lait.

La plateforme, développée par la société GenèveAvenue est en ligne dès aujourd’hui. Elle permet de valoriser des produits de proximité et durables. Lorsqu’un client ou une cliente achète un bon sur le site, il bénéficiera, grâce à l’aide de l’État, d’un rabais de 20% pour un montant maximum de 300 francs par offre. «Des centaines de productrices et de producteurs locaux vous attendent pour vous faire découvrir la richesse de notre terroir à travers des milliers de produits de qualité, typiquement genevois», assure Antonio Hodgers, conseiller d’État chargé du Territoire. C’est pourquoi le Canton relance cette année la campagne Localement vôtre. La somme allouée en 2022 s’élève à 791’000 francs, soit le solde du montant total disponible pour l’opération sur deux ans. Pour mémoire, l’enveloppe globale consacrée à ce projet s’élevait à 2,7 millions de francs. L’opération durera jusqu’à la fin de cette année ou à concurrence de l’utilisation complète du budget.

