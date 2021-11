Chantier ferroviaire – Le Canton échappe au surcoût du CEVA

Sauf surprise de dernière minute, Genève n’aura pas à rouvrir son porte-monnaie pour financer ce qui a été le chantier de son début de millénaire, la ligne Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA). Selon le dernier rapport annuel dévoilé mercredi par le Conseil d’État, la part cantonale de la facture reste contenue dans l’enveloppe initialement envisagée. Et cela malgré un léger dépassement – de 0,8% – de la facture totale.

Pour rappel, le cofinancement cantonal et fédéral de la ligne se basait sur deux règles distinctes. Pour le tronçon entièrement nouveau de la ligne (de la Praille aux Eaux-Vives), Berne ouvrait plus largement son porte-monnaie, prenant en charge deux tiers des coûts contre un tiers pour Genève. Mais ce dernier était en première ligne pour payer à 80% l’adaptation des tronçons préexistants, soit le tracé entre Cornavin et la Praille et celui entre les Eaux-Vives et la frontière – la Confédération assumant les 20% restants.