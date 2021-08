Jura vaudois – Le Canton de Vaud va abattre des loups pour la première fois C’est inédit en terres vaudoises. L’État fait une demande à la Confédération pour abattre deux canidés. Ils sont soupçonnés d’avoir dévoré six bovins. Mateus Carvalho

On dénombre au moins une meute dans le Jura vaudois. (image d’illustration) Getty Images/iStockphoto

C’est du jamais-vu! Le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) du Canton de Vaud va envoyer, pour la première fois de son histoire et «dans les plus brefs délais», une demande à la Confédération pour abattre le loup. Le prédateur est accusé par des éleveurs et des experts d’être le responsable de la mort de six bovins dans le Jura vaudois ces trois dernières semaines.

Une toute nouvelle ordonnance

À la mi-juillet, deux génisses avaient été éventrées durant la nuit. Très vite, le Service cantonal de la faune jugeait le loup vraisemblablement responsable de cette attaque. Puis les incursions meurtrières du prédateur se sont enchaînées. Le 29 juillet, un veau a été tué à la Bassine et le lendemain au Chenit. Le 1er août, un autre bovin a été retrouvé mort sur la commune de Bière. Face à ces attaques en série, le Canton de Vaud peut placer le loup dans son viseur. «Le cadre légal prévoit que le tir d’un loup isolé ou des mesures de régulation puissent être conduits», explique Marco Danesi, porte-parole au DES.