Toujours pas de pluie en vue – Le canton s’achemine vers une sécheresse record La météo estivale du mois de mai creuse encore le déficit pluviométrique vaudois et inquiète les agriculteurs. Romain Michaud

Cédric Blanc, producteur de pomme de terre à Missy dans la Broye, utilise pour la première fois son système d’irrigation au mois de mai. KEYSTONE

La météo estivale de ces dernières semaines remplit quotidiennement les terrasses, les rives du Léman et les jardins publics d’une foule de gens. Malheureusement, revers de la médaille, ce manque de précipitations assèche les nappes phréatiques, les sources et les cours d’eau. Une situation de sécheresse qui touche durement la Suisse romande et qui préoccupe Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews. «Sur Vaud, il y a un déficit pluviométrique, depuis le 1er janvier 2022, de l’ordre de 40 à 50%. Et même localement jusqu’à 60%.»