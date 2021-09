Lutte contre le coronavirus – Le Canton de Vaud renforce la vaccination de proximité Trois centres d’injection sans rendez-vous seront à la disposition des personnes souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19. À Aigle, la structure est ouverte depuis ce lundi à côté de la gare.

Le Canton de Vaud poursuit ses efforts pour faciliter la vaccination contre le Covid-19. Trois centres d’injection sans rendez-vous sont mis sur pied temporairement à Aigle, Aubonne et Orbe.

Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et n’ayant pas été testées positives au coronavirus dans les quatre semaines précédentes peuvent se présenter spontanément dans ces sites de proximité, a communiqué lundi l’État de Vaud. Elles pourront y recevoir une première dose et s’inscrire sur place pour la deuxième.

À Aigle, la structure est ouverte depuis ce lundi à côté de la gare, de 12h à 20h, jusqu’au 1er octobre. À Orbe, c’est la salle du Casino qui sera réquisitionnée, du 4 au 8 octobre, de 9h à 18h. À Aubonne, les piqûres seront effectuées dans l’entrée principale du magasin de meubles Ikea, du 11 au 13 octobre de 10h à 19h et les 14 et 15 octobre de 13h à 21h.

Cette opération fait suite à d’autres actions de proximité menées dans le canton, par exemple au Flon, à Lausanne. La vaccination sans rendez-vous est aussi possible dans des structures fixes, comme au vaccinodrome de Beaulieu à Lausanne ou au Centre Covid-19 de l’Ensemble hospitalier de la Côte, à Morges.

