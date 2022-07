Plusieurs bêtes tuées – Le Canton ordonne le tir d’un loup dans les Alpes vaudoises Un grand canidé qui a causé la mort de deux jeunes bovins dans la région du lac Lioson pourra être abattu dès vendredi.

Il est vraisemblable que le même loup soit également responsable de la mort de sept chèvres dans les alpages de la région des Ormonts depuis la fin du mois de juin. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Marco Schmidt

Le Canton de Vaud a décidé de procéder au tir d’un loup solitaire responsable de l’attaque qui a causé la mort de deux jeunes bovins dans les Alpes. Il va également adresser une demande de régulation de la meute du Marchairuz à l’Office fédéral de l’environnement.

Le chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité Vassilis Venizelos a pris la décision d’ordonner le tir d’un loup isolé dans les Alpes vaudoises, à la suite du préavis du Groupe stratégique Loup (GSL), chargé de coordonner la gestion du canidé sur le territoire cantonal, indique le canton mardi dans un communiqué.

Les conditions pour le tir d’un loup isolé sont donc remplies, selon l’ordonnance fédérale révisée sur la chasse. Cette décision est destinée à réduire les risques de dommages sur les animaux de rente dans le périmètre de l’alpage concerné.

La décision de tir sera publiée dans le Bulletin officiel du 29 juillet. À partir de cette date, l’autorisation sera valable 60 jours, aussi longtemps que des animaux de rente se trouvent sur le territoire où le tir est autorisé.

Régulation de la meute

Par ailleurs, les conseillers d’État Vassilis Venizelos et Valérie Dittli, cheffe du Département des finances et de l’agriculture (DFA), ont rencontré jeudi dernier, sur le terrain, des représentants des exploitants, des bergers et des mandataires concernés par la présence du loup dans le Jura vaudois.

Au vu des enjeux et des dégâts constatés dans le Jura vaudois et de la reproduction avérée de la meute, le DJES, sur préavis du GSL, va adresser prochainement à la Confédération une nouvelle demande de régulation de la meute active dans la région. Il va demander l’application d’un article de l’ordonnance fédérale sur la chasse, qui prévoit, à titre exceptionnel, que le mâle géniteur peut être abattu de novembre à janvier, notamment s’il est à l’origine, durant plusieurs années, d’une grande partie des dommages.

Enfin, le canton entend renforcer son soutien à toutes les mesures et aux organisations engagées sur le terrain qui visent à la fois la protection des troupeaux et l’effarouchement des loups en dehors des tirs de régulation. Pour rappel, deux jeunes loups ont déjà été prélevés au mois de mars 2022 à la suite des attaques dont avaient été victimes plusieurs alpages au cours de l’été 2021.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.