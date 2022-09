Risque de pénurie – Le canton de Genève se dote d’une «task force énergie» Des représentants de l’État, des Services industriels et des associations patronales établiront un plan d’action incluant des mesures d’économies d’énergie.

Les mesures d’économies à l’étude touchent principalement les lieux de travail et les lieux publics. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Face au risque de pénurie de combustibles fossiles et d’électricité, le Conseil d’État genevois a annoncé mercredi la création d’une «Task Force énergie». Cette entité regroupant des représentants de l’État, des Services industriels de Genève (SIG) et des associations patronales genevoises, devra établir un plan d’action incluant «des mesures d’économies d’énergie à court et moyen terme».

Selon le gouvernement genevois, les mesures qui seront prises «concerneront prioritairement les collectivités publiques, comprenant le parc immobilier de l’État, ainsi que les entreprises privées». L’impact sur les ménages devra être minime, selon l’analyse des données de consommation d’énergie dans le canton.

Les mesures d’économies à l’étude touchent «principalement les lieux de travail et les lieux publics». Il s’agit notamment d’améliorer le système global des chaufferies, de réduire la température des bureaux, d’y limiter la disposition d’eau chaude et d’éteindre la nuit les enseignes et réclames lumineuses.

Services de secours prioritaires

Par ailleurs, en cas de crise avérée, d’autres mesures seront imposées. Les services de secours seront prioritaires. Il faudra que leurs moyens de communication puissent fonctionner et que l’approvisionnement en carburant de leurs véhicules soit assuré lors de ruptures d’approvisionnement en électricité.

Si la sécurité de la population se trouve en danger, le dispositif en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle ORCA-GE sera déclenché. Le Conseil d’État a annoncé mercredi avoir «d’ores et déjà décidé d’élever le dispositif ORCA, le plaçant en état de veille».

ATS

