Dépistage du cancer du sein – Le cancer du sein chez les moins de 50 ans augmente encore Les spécialistes veulent élargir le dépistage du cancer du sein. À partir de quand faut-il faire une mammographie? Les avis divergent. Felix Straumann

La radiographie d’un sein de femme réalisée à l’hôpital Engeried de Berne. Photo: Gaëtan Bally (Keystone)

Les jeunes femmes souffrent de plus en plus du cancer du sein. Aux États-Unis, cette tendance semble même s’accélérer depuis le milieu des années 2010, raison pour laquelle les femmes devraient à l’avenir réaliser une mammographie dès l’âge de 40 ans. C’est la proposition d’un groupe de spécialistes influents qui, jusqu’à présent, recommandait l’examen tous les deux ans à partir de 50 ans — tout comme la Ligue contre le cancer en Suisse. L’USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) publie des directives très regardées sur la prévention en matière de santé, qui sont en général largement adoptées aux États-Unis. Le comité a récemment publié sa recommandation sur la mammographie, pour l’instant sous forme de projet, afin qu’elle soit commentée par des scientifiques.