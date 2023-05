Hockey sur glace – Le Canada passe la Suisse, la Finlande souffre contre la France Vainqueurs du Kazakhstan au championnat du monde, les Canadiens ont pris deux points d’avance sur la Suisse dans le groupe B. Dans le A, les Finlandais ont encore fait suer leurs supporters. Yves Desplands

Le Canadien Tyler Toffoli inquiète le gardien du Kazakhstan Nikita Boyarkin. AFP

Sans surprise, le Canada a passé la Suisse en tête du groupe B, mercredi soir, au championnat du monde, à Riga en Lettonie. Les Canadiens sont facilement venus à bout du Kazakhstan 5-1 et comptent désormais deux points d’avance sur la troupe de Patrick Fischer, mais avec un match en plus.

Face aux joueurs d’Asie centrale, les joueurs d’André Tourigny ont réglé l’affaire en moins de huit minutes. MacKenzie Weegar a ouvert la marque après 19 secondes seulement, Lawson Crouse a mis le deuxième à la 6e minute et, deux minutes plus tard, le joueur des Coyotes de l’Arizona a marqué un doublé pour le 3-0.

Le Kazakhstan ne s’est jamais relevé et cette défaite le laisse avant-dernier de la poule, avec deux points, sous la menace de la Slovénie (0 point), qui compte un match en moins.

Un Chaux-de-Fonnier buteur

Dans l’après-midi, dans ce même groupe, la Lettonie a pris le meilleur sur la Norvège 2-1. Tout s’est joué en 39 secondes, dans le deuxième tiers. pour le pays hôte. Rodrigo Abols a ouvert la marque (23’14’’) en power-play, avant que le joueur du HC La Chaux-de-Fonds, Toms Andersons, ne double la mise (23’53’’).

La réussite de Ludvig Hoff (35e) n’a rien changé au sort des Norvégiens. Cette victoire permet aux Lettons de prendre la 4e place (4 matches/5 points), devant la Slovaquie (3/4) et la Norvège (4/4).

Des Genevois sauvent la Finlande

Dans le groupe A, celui qui joue à Tampere, en Finlande, les hôtes, déjà bien malmenés depuis le début du tournoi, ont peiné pour s’imposer contre la France (5-3). Les champions du monde et médaillés d’or olympique ont dû leur salut à des réussites de joueurs de Genève Servette.

Teemu Hartikainen s’est fait l’auteur du 4-2, à la 46e minute, puis, après le 4-3 inscrit par Charles Bertrand (50e) qui a fait trembler les 11’638 spectateurs de la Nokia Arena, Sakari Manninen a délivré les siens en visant bien la cage vide (59e). Cette victoire ramène les Finlandais à la 4e place (4 matches/7 points), alors que la France reste 5e (4/4).

États-Unis invaincus

Plus tôt dans ce même groupe, les États-Unis ont poursuivi leur marche en avant, remportant leur quatrième match en autant de rencontres, face à l’Autriche (4-1). En tête de la poule, les Américains ont dû attendre la 28e minute avant de prendre l’avantage grâce à Rocco Grimaldi. Le joueur de Salzbourg, Thomas Raffl, a égalisé à la 38e, mais, moins d’une minute plus tard (39e), Carter Mazur a donné un avantage qui allait s’avérer définitif pour les Nord-Américains. Lane Hutson (44e) et Nick Perbix dans la cage vide (58e) ont scellé le score. L’Autriche est septième (4 matches/1 point) devant l’Allemagne, dernière (3/0).

Jeudi, dans le groupe B, la Suisse affrontera la Slovaquie (19h.20) et la Tchéquie fera face à la Slovénie (15h.20), alors que dans le groupe A, la Hongrie tentera de résister à la Suède (15h.20) avant que l’Allemagne ne joue son avenir contre le surprenant Danemark (19h.20).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

