Hockey sur glace – Le Canada et la Finlande finissent en beauté Vainqueurs de la France, les Canadiens terminent troisièmes du groupe de la Suisse au Mondial et affronteront la Suède en quarts. Les Finlandais qui ont battu la République tchèque dans le groupe B, feront face à la Slovaquie. Yves Desplands

Eric O’Dell trompe le gardien français Sebastian Ylonen pour inscrire le 4-0 canadien. AFP

Après ses déconvenues contre la Suisse (3-6) et le Danemark (2-3), le Canada a terminé son tour préliminaire au Mondial en Finlande par une victoire facile contre la France (7-1). Profitant de la victoire de la Slovaquie contre le Danemark dans l’après-midi, le Canada a du coup pris la troisième place du groupe et affrontera la Suède en quarts de finale, jeudi.

Face aux hommes de Philippe Bozon, les Canadiens ont pris les devants dès la première période en marquant deux fois grâce à Dylan Cozens (13e) et Max Comtois (18e). Les joueurs de Claude Julien ont appliqué le même tarif au deuxième tiers avec des réussites de Pierre-Luc Dubois (23e) et Eric O’Dell (36e). L’affaire était entendue et les Français ont encore encaissé trois buts dans l’ultime période, mais ont sauvé l’honneur grâce à Anthony Rech (49e). Les Bleus terminent sixièmes de la poule, devant le Kazakhstan et l’Italie.

Sixième victoire finlandaise

Dans le groupe B, la Finlande, battue à une seule reprise par la Suède (2-3 tab), a aligné une sixième victoire en s’imposant 3-0 contre la République tchèque et a pris la première place du groupe avec un point d’avance sur les Suédois.

Tout, ou presque, s’est joué dans la première période quand Joel Armia (10e) et Sakari Manninen (17e) ont marqué les deux premiers buts finlandais. Une réussite du Biennois Toni Rajala (36e) et les 24 arrêts du gardien Jussi Olkinuora ont empêché une révolte des Tchèques, qui terminent troisièmes de cette poule et affronteront l’Allemagne, jeudi, en quarts de finale. Les Finlandais, eux, affronteront la Slovaquie.

