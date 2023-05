Hockey sur glace – Le Canada décroche son 28e titre mondial Dimanche à Tampere, les Canadiens ont battu une valeureuse équipe d’Allemagne (5-2). Grands favoris, ils ont pourtant dû attendre le troisième tiers pour faire la différence. Claude-Alain Zufferey

Sammy Blais a été le bourreau des Allemands dimanche. le Canadien a inscrit deux buts. AFP

Complètement néophyte à ce niveau de la compétition, l’équipe d'Allemagne a crânement joué sa chance face au Canada, grand favori de cette finale mondiale. Le scénario des deux premiers tiers, très tactiques, s’est écrit de la même manière.

Lors des 20 premières minutes, ce sont tout d’abord les Allemands qui ont surpris les joueurs à la feuille d’érable. Peterka a mis le feu aux poudres dès la 8e minute. Blais a répliqué trois minutes plus tard. Cette égalisation n’a pas permis aux Nord-Américains de vraiment décoller.

Les Allemands menaient deux fois au score

Rebelote dans la période médiane. Les Européens ont repris une longueur d’avance par Fischbuch (34e), et Crouse a ramené les Canadien à 2-2 quatre minutes plus tard.

Mais cette euphorie n’allait pas durer. La fin de match a été largement plus compliquée pour la formation coachée par le Germano-Canadien Harold Kreis, bien connu en Suisse pour ses passages à Lugano, Zurich et Zoug). Elle a passé beaucoup de temps dans son camp et a fini par céder à la 45e.

Un doublé de Blais

Le bourreau du soir, Blais a signé un doublé (3-2), aidé par les défenseurs adverses qui ont bien cafouillé devant leur gardien, ne parvenant pas à dégager le puck. Dans la foulée, 27 secondes plus tard, Lucic a trouvé le montant des buts de Niederberger. Et c’est en contre, par le capitaine Toffoli, que le Canada a mis fin aux espoirs de la Mannschaft. Le 5-2 dans le but vide de Laughton (59e) n’a fait que confirmer la chose.

Avec seulement trois joueurs évoluant en NHL, le défenseur Seider (Detroit Red Wings), les attaquants Sturm (San Jose Sharks) et Peterka (Buffalo Sabres), les Allemands ont finalement bien résisté. Ils décrochent une médaille d’argent, la troisième de leur histoire, après celles décrochées en 1930 et en 1953, à une autre époque.

Quant aux Canadiens, ils ont récupéré le titre qu’ils avaient laissé filer à la Finlande l’an dernier. Cette victoire constitue le 28e sacre pour les Nord-Américains.



Afficher plus La fièreté des Lettons, ici Oskars Cibulskis, est à la hauteur de leur exploit: une 3e place au Mondial. AFP Dans un Championnat du monde organisé en partie à Riga et à Tampere en Finlande, la Lettonie n’a pas manqué le rendez-vous. Elle a réussi à monter sur la troisième marche du podium en battant les Etats-Unis en prolongation (3-4) dimanche. Les Lettons n’ont même pas pu bénéficier de l’appui total de leur public, puisque cette petite finale s’est déroulée à Tampere. Les hommes du sélectionneur Harijs Vitolins ont gagné la première médaille de leur histoire dans une compétition mondiale. Ils la doivent en grande partie à Kristians Rubins, qui a inscrit l’égalisation à 3-3 à la 55e minute, puis surtout le but victorieux en prolongation, après deux minutes. Le défenseur joue en AHL avec les Calgary Wranglers. Les Américains n’ont jamais réussi à prendre le match à leur compte, puisqu’ils n’ont fait que courir après le score durant la première période. Bukarts a réussi le 0-1 à la 8e, Grimaldi a égalisé deux minutes plus tard. La Lettonie a repris l’avantage par Jaks à la 17e et les USA ont recollé par l’inévitable Grimaldi, meilleur buteur de la compétition avec 14 buts en 10 maches. Les Etats-Unis ont pu croire à une médaille lorsque Coronato leur à permis de prendre pour la première fois l’avantage à la 47e. Puis Kristians Rubins est passé par là.



