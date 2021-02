Précarité – Le campement de fortune que le virus n’est pas parvenu à confiner Une quinzaine de personnes, dont des enfants, dorment chaque nuit sous la marquise, à la vue de tous. Alors, on fait quoi? Thierry Mertenat

Genève, le 21 février 2021. Campement de fortune de Roms devant un ancien café du centre-ville. PIERRE ALBOUY

Lénine y avait sa table réservée lorsqu’il séjournait à Genève durant la première décennie du XXe siècle. Plus tard, avant la révolution des œillets du 25 avril 1974, l’endroit accueillait les réunions des réfugiés politiques portugais.

Depuis maintenant des semaines qui font des mois, l’ancienne brasserie Landolt, située au carrefour des rues De-Candolle et du Conseil-Général, assure un dortoir extérieur aux sans-abri profitant de sa marquise. Cet avant-toit généreux sert en effet de couvert à une rangée de matelas posés à même la pierre, devant l’entrée d’un établissement public fameux dont les panneaux annoncent la réouverture prochaine.

«Ce campement est le leur»

Sur les matelas, des hommes, des femmes et des enfants. Lundi à l’aube, trois mineurs, deux filles et un garçon, dormaient ainsi à visage découvert. Tous appartiennent à la communauté rom. Ce campement est le leur, ils le quittent le matin entre 7 h et 8 h, ils le retrouvent la nuit venue, après avoir passé la journée non loin de là, aux abords de la plaine de Plainpalais.

L’adresse investie est désormais familière, sa photogénie se retrouve régulièrement citée sur Instagram, on poste une image, on donne à sa légende une petite touche dénonciatrice, on passe à autre chose.

Les lieux d’hébergement d’urgence «pas appropriés»

Au printemps 2020, lors du premier confinement, ce bivouac communautaire, occupant l’espace public à moins de dix minutes à pied du principal hôpital de la ville – mais aussi, un beau matin, les pages de la presse locale – avait débouché sur un bel élan de solidarité.

On se souvient du vol humanitaire organisé par l’œuvre d’entraide Caritas Genève, avec le soutien du Canton et de la Confédération, une opération inédite dans son envergure, financée par plusieurs donateurs privés.

Le directeur de l’institution caritative genevoise, Dominique Froidevaux, fin connaisseur du terrain local, avait alors expliqué que «les lieux d’hébergement d’urgence genevois, déjà très sollicités, n’étaient pas appropriés pour accueillir, avec toutes les précautions sanitaires de rigueur, ces familles vivant en groupe ou en clan».

Le campement qui avait disparu lors du premier confinement, il y a une année, s’est reconstitué en s’agrandissant. PIERRE ALBOUY

Sur ce plan, la situation reste, une année après, strictement la même. Le campement, malgré sa visibilité dérangeante – non, on ne s’y habitue pas – traduit une réalité inchangée. Alors, on fait quoi?

Quelles solutions?

On se souvient des propos d’un ancien travailleur social. Au moment de quitter ses fonctions opérationnelles, il y a de cela une dizaine d’années, il avait pris la peine de résumer ainsi le bon sens qui vient du métier: «Les Roms sont l’expression concrète, à la rue, d’une communauté bien organisée. Ils savent se montrer autonomes et n’attendent pas grand-chose de nous, hormis, bien sûr, du travail. Si on voulait se donner la peine de leur mettre à disposition un local, un hangar, un espace fermé avec un point d’eau et du chauffage pour l’hiver, ce serait le début d’une mise à l’abri effective. Ils sauraient en faire le meilleur usage, tout en restant ensemble.»

Et notre interlocuteur de conclure: «Ce serait la voie d’une vraie solution. Le problème, c’est que, politiquement, dans notre ville, personne ne veut assumer ce genre de décision élémentaire.» L’ancienne brasserie Landolt continue à écrire l’histoire. Celle-ci n’est guère flatteuse pour nous. En voyant cet enfant de 10 ans dormir chaque nuit à la vue de tous, on a un peu honte d’être un citoyen de Genève.