Suisse – Le camp fédéral du mouvement scout est reporté à 2022 Le camp fédéral des scouts se tient tous les 14 ans. Au lieu de 2021, la prochaine édition aura lieu du 23 juillet au 6 août 2022 dans la vallée de Conches, en Valais.

Avec 35’000 participants, le camp fédéral (CaFé) aurait été un des plus grands événements en 2021 en Suisse. Il a été repoussé à 2022 en raison de la pandémie. KEYSTONE

Le camp fédéral du mouvement scout de Suisse prévu l’an prochain est reporté à 2022 en raison du coronavirus. Les incertitudes entourant la planification d’un camp durant l’été 2021 sont actuellement trop importantes, écrit samedi le mouvement scout.

Des camps d’été standard seront toutefois organisés par les groupes locaux. Avec 35’000 participants, le camp fédéral (CaFé) aurait été un des plus grands événements en 2021 en Suisse.

Ce camp fédéral se tient tous les 14 ans. Le dernier a été organisé en 2008 dans la plaine de la Linth, aux confins des cantons de Glaris, Schwytz et St Gall. Celui de 1980 en Gruyère a été le premier mixte, ouvert aux filles et aux garçons.

2022 en Valais

La prochaine édition aura lieu du 23 juillet au 6 août 2022 dans la vallée de Conches, en Valais: «mova – on y va !» est le nom, le thème et le programme du camp.

Aux 35’000 participants s’ajoutent une équipe d’encadrement de 450 personnes, 40’000 visiteurs et invités, ainsi que de nombreux partenaires et la population locale. Pendant deux semaines, la deuxième plus grande ville du canton du Valais sera construite sur un terrain de 165 hectares.

Une grande partie du budget de 25 millions de francs sera investie dans la région et utilisée de manière durable, promet d’ores et déjà le mouvement scout de Suisse.

ATS/NXP