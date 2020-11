Vendée Globe – Le Cam n’est pas un papy, mais il fait de la résistance Le doyen de la course autour du monde, 61 ans, réalise un début de course exceptionnel (2e) avec un bateau d’ancienne génération. Grégoire Surdez

Jean Le Cam a toujours l’œil vif pour son 5 e Vendée Globe. Chris ASKOLL

Ne lui dites pas qu’il a l’âge d’être un papy. Jean Le Cam vous toisera de son œil noir. Le marin breton en impose sur terre comme en mer. Depuis une semaine, il s’est lancé pour la cinquième fois sur la plus dure des courses: le Vendée Globe. Une obsession pour ce baroudeur des océans qui n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il vogue loin des hommes et de leurs tracas. Depuis un quart de siècle, sa vie est rythmée par ce tour du monde en solitaire, sans escales et sans assistance. Un tour de force pour le commun des mortels, un tour de passe-passe pour celui que tout le monde appelle le roi Jean. À 61 ans, le voilà qui joue encore des coudes avec les nouvelles stars de discipline et leurs drôles de machines moustachues.