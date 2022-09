Je ne sais pas si «l’expérience gustative» vendue par Migros tient ses promesses. Dans mon entourage, personne n’a encore goûté le nouveau café écolo. Ce qui est sûr, c’est que le géant orange a réussi un magistral coup de marketing cette semaine. Fuites opportunes dans la presse dominicale, conférence en grande pompe, campagne de pub massive: à moins d’être un ermite ou adepte de la déconnexion totale, impossible d’échapper au lancement du Coffee B servi en dosettes biodégradables.

Avec ce produit, Migros se targue d’avoir trouvé, au prix de longues recherches, «une solution durable au problème des déchets liés aux capsules de café». Une majorité des 63 milliards d’unités écoulées dans le monde chaque année finit à la poubelle, affirmait mardi le patron du grand distributeur. Un désastre environnemental.

En Suisse, ce n’est pas tout à fait vrai. L’organisation Swiss Recycling souligne que 58% des capsules en aluminium sont récupérées dans les points de collecte dédiés. Et que leur recyclage est à la fois simple et peu coûteux. De plus, ajoute la faîtière, ce processus permet jusqu’à 95% d’économies d’énergie par rapport à la production d’aluminium neuf.

«Au-delà de l’ambition écologique, il y a bien sûr un objectif économique. «What else?» comme dit George Clooney dans les pubs pour Nespresso.»

Deuxième faille dans l’argumentaire promotionnel: d’autres fabricants proposent déjà des dosettes 100% compostables, sans aluminium. Certaines sont même, contrairement aux boules de Coffee B, compatibles avec les machines de Nespresso, l’inventeur et géant mondial du café en capsules. Mais il s’agit, il est vrai, d’un compostage industriel, alors que les nouvelles dosettes de Migros peuvent être jetées dans votre compost à la maison.

Des marges très disputées

Reste qu’au-delà de l’ambition écologique il y a bien sûr un objectif économique. «What else?» comme dit George Clooney dans les pubs pour Nespresso. Le distributeur s’attaque à grands frais à un marché colossal, dominé par Nestlé et son concurrent néerlandais JDE Peet’s (L’Or). Sur les six premiers mois de 2022, Nespresso a généré à lui seul 3,2 milliards de francs de revenus. Et ses marges bénéficiaires – quelque 24,3% – sont parmi les plus fortes du géant agroalimentaire vaudois.

On comprend donc l’appétit de Migros, qui n’a pas réussi à grignoter suffisamment ce magot avec ses capsules (en alu!) estampillées Café Royal. D’où sa décision de miser sur un système plus respectueux de la nature, tout en obligeant les consommateurs à acheter une nouvelle machine pour en profiter. Et tant pis pour le paradoxe.

À 169 francs pièce, puis plus de 50 centimes par boule, mieux vaut bien y réfléchir. Au final, expérience faite, le choix du bon vieux café à moudre se révèle tout aussi satisfaisant. Un sac de grains à verser dans votre machine, et le tour est joué pour un bon moment. Seul petit bémol: il ne sera pas possible de se tirer un déca de temps à autre. Une fois récupéré, le marc peut filer directement au compost et nourrir votre jardin. Ou être brûlé dans une soucoupe pour éloigner les guêpes!

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

