Brasserie – Le Café du Centre jongle avec les fruits de mer et la cuisine traditionnelle Sur une grande terrasse aux tables nappées de blanc, les clients dégustent coquillages, crustacés, poissons et des plats classiques. Alain Giroud

Cafe du centre, place du Molard, fruits de mer sur plateau. Laurent Guiraud

Les terrasses de la place du Molard sont prises d’assaut dès que le soleil daigne montrer le bout de son nez. Celle du Café du Centre se remarque illico, car les tables sont couvertes de nappes blanches en tissus et de serviettes assorties. Les garçons en gilets noirs et nœuds papillon confirment l’impression, nous sommes dans une véritable brasserie à la parisienne. Le service pince-sans-rire d’Hervé ajoute au plaisir de retrouver une ambiance joyeuse après des mois difficiles. Alors entamons avec appétit cette terrine maison passée à la grille fine. Une texture délicate, un assaisonnement équilibré, mais qui pourrait être plus tonique et une garniture classique, cornichons, petits oignons et, assez inhabituelle, une sauce Cumberland.

Daurade grillée ou en croûte de sel

Cette spécialité née en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et mise en lumière par Auguste Escoffier est composée de groseilles rouges compotées avec du porto, du jus et des zestes de citron et d’orange et de la moutarde. À l’analyse, celle du Centre (des groseilles nageant dans leur jus) était très éloignée de la recette originale. Mais ce n’est pas vraiment grave. Vous préférez les crevettes? Elles arrivent grillées en compagnie d’asperges vertes qui avaient subi le même sort. L’assiette est badigeonnée de vinaigre balsamique qui apporte une note de vivacité. Les crustacés sont aussi escortés de cœurs d’artichaut violets fondants, qui doivent sûrement sortir d’une boîte. Dommage en pleine saison. Un peu de roquette, des tranches de focaccia toastées et, surtout, une soupière miniature remplie d’une mayonnaise mixée avec de la tomate séchée. Délicieux!

Grillée ou en croûte de sel, la daurade royale? Allez, grillée, et surtout pas trop cuite. Elle n’arrive, certes, pas rose à l’arête. mais le résultat satisfera la quasi-totalité des amateurs. Hervé la pose sur le guéridon et entame la découpe. Un vrai professionnel, filets levés délicatement, joues prélevées minutieusement. «De l’huile d’olive?» Cela s’impose et le flacon atterrit sur la table. Un petit filet sur la chair nacrée et le plaisir est total. Le poisson est associé à quelques épinards en branches très corrects et à du riz blanc, sec et sans âme. Pourquoi pas un pilaf plus savoureux?

Place du Molard: la terrasse du Café du Centre. TDG

Le foie de veau, lui, est demandé rosé. La fine tranche poêlée avec vivacité, au-delà du doré, est posée sur un lit d’asperges vertes, rôties elles aussi. Une pomme purée complète le décor. Le foie est parfaitement rosé, un voile de poivre et il est parfait. Les légumes sont croquants, quant à la mousseline de pommes de terre, il lui manque ce soupçon de beurre qui lui donnerait du talent.

Sur la carte des desserts, un Paris-Brest. Comment ne pas craquer? Il se présente en couronne, comme il se doit. Une pâte à chou qui pourrait être plus souple (on a vu pire) et une crème pralinée assez compacte, mais savoureuse. Un bon point. A.G.

Café du Centre Place du Molard 5, Genève ; tél. 022 311 85 86 ; ouvert tous les jours ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 60 fr ; terrasse ; accès handicapés ; carte de vins genevois et d’ailleurs ; note du pain ⅖ ; service efficace d’Hervé.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.