Vernier – Le Café de l’Étoile adopte l’heure belge En cuisine, Yann Doutrewé élabore une superbe carbonade à la flamande et fait découvrir le véritable boulet liégeois de sa ville d’origine. Alain Giroud

Le patron, Julien Mégevand et le chef Yann Doutrewé. Irina Popa

Julien Mégevand, heureux patron du Café de l’Étoile, a rencontré et engagé un cuisinier aussi belge que précieux. Yann Doutrewé est originaire de Liège et a bourlingué du côté de Lyon avant de rejoindre Florian Le Bouhec, à l’époque de l’Artichaut. Le voici à Vernier, où il propose, à côté des incontournables spécialités (caquelon vigneron, fondue moitié-moitié et malakoff), des plats de son pays.