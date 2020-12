Ils craignaient, dès samedi, de ne pouvoir accueillir leurs clients qu’à midi. «Un coup de feu bon marché», comme les restaurateurs qualifient ce service de la mi-journée. Mais les tenanciers genevois et leurs collègues romands pourront finalement servir le soir! Le Conseil fédéral l’a annoncé vendredi, trois jours à peine après avoir prôné une fermeture à 19 heures de tous les restaurants suisses.

Cet abracadabrant virage à 180 degrés, les autorités le motivent par les efforts fournis par les citoyens francophones. Ils permettent de mieux maîtriser le virus que dans le reste du pays. Les dernières pressions romandes ont payé et la profession se réjouit de déboucher davantage de bouteilles. Mais le dernier froid-chaud du Conseil fédéral est-il une bonne nouvelle? Car le gouvernement ne l’a pas caché: au moindre regain viral, on referme à 19 heures. Ou on referme tout court.

Plutôt un cadeau empoisonné, cette décision fédérale: le taux de reproduction du virus est certes inférieur à 1, mais il demeure élevé. Et Genève reste menacé. Cessons une bonne fois pour toutes d’user les nerfs des restaurateurs et de leurs employés… embauchés et débauchés en fonction des derniers ping-pong politiques. Si les restaurants sont sources de contaminations, la Confédération aurait dû les laisser fermés jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore. Et dédommager ce secteur. Mais Berne préfère prendre un pari fou plutôt que de payer.