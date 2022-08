Aube 3/3 – Le caddie du quai des Bergues raconte plein d’histoires Ce chariot de supermarché n’a rien à faire là. Quoique. La canicule encourage le recyclage malin. Thierry Mertenat

Genève, juillet 2022. À l’entrée du quai des Bergues, quand on arrive de Saint-Gervais, un caddie abandonné. Pierre Albouy

L’horloge qui surplombe le bâtiment du pont de la Machine donne l’heure de la prise de vue matinale. Il faut plisser les yeux pour pouvoir la lire : il est exactement 6h20. Le point de netteté est ailleurs, fixé sur un caddie de grande surface, abandonné au milieu du quai des Bergues.

Mobilier de l’aube. L’incongruité est banale, cet accessoire à usages multiples collectionne les levers de jour. Son détenteur s’en est débarrassé avant d’aller se coucher. Il finira dans la benne des encombrants ou accroché au grappin des renfloueurs qui, plus tard dans la saison, viendront nettoyer le lit du fleuve.

Décor d’opéra

Un caddie sur le pavé. Et alors? Rien. L’image qui le consacre ne cherche pas à en savoir plus. Elle s’intéresse davantage à la lumière qui arrive du lac. Le soleil, encore lui, vient d’apparaître. Il débouche les ombres de la petite rade avec le talent d’un éclairagiste. Les façades des immeubles ressemblent à un décor d’opéra à l’ouverture du rideau de scène.

Cela ne va pas durer. Le plein feu menace, le pavé, encore tiède de la veille, garde la chaleur comme un foyer mal éteint; dans moins d’une heure, il va à nouveau surchauffer. L’aube ne peut rien non plus contre la canicule. Elle affronte seule un adversaire injouable, pareille au pompier luttant contre l’incendie de forêt. C’est aussi pour cela qu’on l’aime. Les deux font les vraies images.

Porteur d’eau

Qui sait? Le caddie vide, figé dans son inutilité, est peut-être celui d’un porteur d’eau. Il a ravitaillé durant la nuit les habitants du quartier, venus après minuit chercher un peu de fraîcheur sur ce quai devenu piéton. Une buvette itinérante, un petit bar sur roulettes à portée de soif.

Exactement ce qui manque à notre ville, à ses parcs désertés, à ses squares bétonnés. L’outil de travail d’un vendeur ambulant en somme, de ceux que l’on hèle sur la plage en regardant la mer. Un métier balnéaire, un job d’été à plein temps.

Refaire le monde

L’aube, enfin, sert aussi à cela: relire les messages que l’on reçoit dans la touffeur de cet été cuisant. La période que l’on subit «devrait plus que jamais nous inciter à changer bien des façons de faire vivre Genève». C’est Manon qui nous l’écrit. Ce caddie à palabres – comme on le dit de l’arbre à l’ombre duquel on se rassemble pour refaire le monde – est pour elle.

